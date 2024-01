Barletta, inaugurato il sottovia di via Andria

BARLETTA – Dopo cinque anni di attese, ritardi e delusioni per i residenti di Barletta, via Andria riapre ufficialmente al traffico e alla circolazione pedonale. Inaugurato martedì mattina il sottovia che collega il centro cittadino alle zone periferiche della città, alla presenza delle istituzioni e dei cittadini. Resta, però, il problema delle acque meteoriche: in caso di forti piogge, l’arteria stradale verrà chiusa.

La fine di un incubo per i residenti di via Callano, un ritorno alla normalità per quelli di via Andria, mentre si attende anche l’apertura di via Vittorio Veneto, prevista per l’estate.

Respirano anche le attività commerciali, oppresse dal 2019. Riprende la normale circolazione in attesa di ulteriori modifiche urbanistiche, con l’auspicio di un rapido completamento delle operazioni per evitare intoppi dovuti al meteo.

