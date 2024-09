Barletta, inaugurata la community library di Palazzo San Domenico

BARLETTA – La community library di Palazzo San Domenico apre i battenti a partire da lunedì 30 settembre. Inaugurato venerdì il nuovo polo culturale nel centro di Barletta, nello storico edificio ad angolo tra via Cavour e corso Garibaldi. Poco più di un milione di euro per completare l’opera e riabilitare una struttura in disuso da oltre due decenni, che adesso potrà accogliere cittadini, turisti, studenti e gli uffici dell’assessorato alla cultura.

I locali saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. La community library si unisce ai centri culturali già dislocati in città, tra cui la biblioteca Loffredo presso il Castello Svevo e la biblioteca Il Granaio presso la parrocchia della Santissima Trinità.

