Barletta, i ballottaggi di Ciullo verso il Manfredonia

BARLETTA – Giro di boa settimanale per il Barletta, che si avvicina a grandi passi verso la sfida salvezza contro il Manfredonia, in programma domenica alle 15 al Puttilli. Per i biancorossi, doppia seduta mercoledì e allenamento pomeridiano giovedì, con tanti nodi ancora da sciogliere in vista del match contro i sipontini.

Ciullo ritroverà Fornaro dopo la squalifica e sarà ballottaggio tra classe 2005 con Del Prete, che ha giocato nei tre di centrocampo contro la Gelbison. Difesa che non dovrebbe subire variazioni rispetto alla trasferta di Capaccio Paestum, mentre restano i dubbi in attacco. La squalifica di Caputo apre ad una maglia da titolare per uno tra Ngom e Schelotto, con l’attaccante bergamasco attualmente in vantaggio nelle gerarchie.

Nel frattempo, il tecnico biancorosso ha lavorato sul giro palla nello stretto per ovviare alla pressione del Manfredonia, che fa dell’intensità una delle sue armi principali sotto la guida dell’ex Franco Cinque. All’allenamento di mercoledì pomeriggio ha assistito anche il presidente onorario Mario Dimiccoli, che ha seguito la squadra direttamente sul rettangolo verde.

La società, inoltre, è al lavoro per omaggiare Francesco Pascazio, ex attaccante del Barletta che sta lottando contro una malattia neurodegenerativa. Prevista la presenza della vecchia gloria biancorossa durante la partita di domenica al Puttilli.

