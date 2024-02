Ssc Bari, il consigliere del M5S Carelli: “Non pagati 240mila euro per la tassa sui rifiuti”

La Ssc Bari avrebbe evaso la tassa dei rifiuti per 240 mila euro. È emerso nell’ultimo Consiglio comunale dove il consigliere del M5S Carelli ha fatto notare che non sarebbero stati riscossi 45,326mila euro per l’anno 2021, 95,038mila euro per l’anno 2022 e 107,590mila euro per il 2023, oltre alle tasse del 2019 e del 2020. «Dopo tutto quello che stiamo subendo, venire a sapere che questi signori stanno mettendo in difficoltà la ripartizione Tributi mi fa incazzare», ha dichiarato Carelli, che poi ha continuato: “Si mettano una mano sul portafoglio, oltre che sulla coscienza, cosa che spesso si dimenticano di fare”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author