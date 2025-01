Barletta, dopo la Coppa c’è l’Arboris Belli

BARLETTA – Smaltita la sbornia della Coppa Italia, il Barletta torna a concentrarsi sul campionato. Domenica alle 15, al Puttilli arriverà il fanalino di coda Arboris Belli. Il testacoda rappresenta un altro mattoncino da piazzare verso la matematica promozione in Serie D, mettendo da parte i festeggiamenti di giovedì.

Squalificati Montrone e Mariani, ancora fuori Lattanzio. Le scelte di De Candia e del suo staff andranno rimodulate sulla base del tour de force di gennaio che si avvia verso la conclusione.

Sorteggiate, intanto, le date del triangolare nazionale di Coppa Italia. Il 12 febbraio, al Puttilli, il Barletta ospiterà la vincente di Nola-Santa Maria Cilento. In caso di vittoria della squadra di De Candia nel match inaugurale, saranno i campani a giocare il secondo match in casa contro il San Cataldo, formazione vincitrice in Basilicata, mentre i lucani ospiteranno i biancorossi nel terzo incontro. Se il Barletta non dovesse vincere al Puttilli, anticiperà la partita in terra potentina al 19 febbraio. Si attende, inoltre, il rinvio di Barletta-Bisceglie di campionato, match previsto il 13 febbraio.

