Fidelis Andria, Scaringella: “Virtus Francavilla squadra costruita per vincere”

Avanti senza indugi. Calendario compresso per la Fidelis Andria, che si prepara a chiudere un trittico dall’alto coefficiente di difficoltà. La vittoria contro il Matera aveva lanciato in orbita i biancazzurri, tornati sulla terra dopo la sconfitta contro il Brindisi firmata da Citro all’ultimo respiro. Ora per Kragl e compagni c’è la Virtus Francavilla, squadra che per lunghi tratti di questa stagione ha indossato i panni di lepre e ora si ritrova a rincorrere il gruppetto di testa. Non proprio il più agevole degli incroci, ma la cabala può essere un’alleata: tre punti nelle ultime quattro partite per la squadra di Rogazzo, sempre alla ricerca del primo acuto.

Per derubricare a semplice incidente di percorso il passo falso del “Fanuzzi”, la Fidelis Andria deve necessariamente tornare a correre in trasferta. Due sconfitte negli ultimi 180 minuti lontano dal “Degli Ulivi” per la squadra di mister Scaringella, a secco di punti tra Martina e Brindisi.

Scaringella, intanto, avrà una freccia in più nel suo arco. A rimpinguare il reparto difensivo, con Michele Ferrara sulla via del recupero, c’è Ciro Cipolletta, fresco di rescissione proprio con la Virtus Francavilla.

