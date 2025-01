Monopoli, Colombo: “Cavese squadra fastidiosa. Non perdiamo l’equilibrio”

Archiviare in fretta la battuta d’arresto contro la Juventus Next Gen e ripartire con entusiasmo e serenità. Questa la strada tracciata da Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, alla vigilia del match con la Cavese: “Ho cercato di trasmettere consapevolezza e serenità alla squadra. I passi falsi possono capitare ma dobbiamo avere il giusto equilibrio. La serenità deve essere la nostra forza. Non abbiamo il dovere ma il piacere di giocare per vincere. Deve essere una spinta interiore per cercare di cullare questo sogno. Non dobbiamo perdere il giusto equilibrio. La sconfitta di Biella è stata determinata da un episodio, mentre nell’analisi di altre gare abbiamo sottolineato la nostra bravura e maturità nel capitalizzare la singola chance”.

Indisponibili: “A parte Falzerano, rispetto all’ultima gara gli altri sono tutti a disposizione. Stiamo recuperando Cascella ma ho preferito non convocarlo e farlo lavorare. Ci sarà qualche cambiamento nella formazione iniziale, tra cui il ballottaggio tra Greco e Scipioni per il ruolo di mezzala. Ho qualche idea ma deciderò in queste ore”.

Cavese: “Nelle ultime partite, la Cavese mi è sembrata una squadra di intensità e gamba. È una compagine organizzata e ha messo in difficoltà squadre importanti. I nostri avversari cercheranno di venire a prenderci alti e i duelli diventano determinanti. I sistemi di gioco possono variare ma la Cavese è una squadra fastidiosa da incontrare perché dà del filo da torcere a chiunque. Sarà una battaglia, cercheremo di non farci cogliere impreparati e trovare soluzioni in base al modo di aggredire dei rivali”.

L’arrivo di Miranda: “Abbiamo battuto una folta concorrenza, non solo in Serie C ma anche in altre categorie. È un giocatore alla Angileri, con grandi doti atletiche. È un 2003 che ha la necessità di trovare lo spazio giusto per commettere errori, crescere e dimostrare il proprio valore. Arriverà domani e inizierà a lavorare con il gruppo la prossima settimana. Avrà bisogno di un po’ di tempo per arrivare alla condizione ideale e avrà bisogno di minutaggio. Arricchisce la rosa e aumenta il valore della nostra linea difensiva”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author