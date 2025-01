Ufficiale: Vincenzo Millico è un calciatore della Ternana

La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico. L’esterno offensivo piemontese (è nato a Torino il 12/8/2000) arriva a titolo definitivo dal Calcio Foggia e si lega alla società del presidente Stefano D’Alessandro fino al 30 giugno 2027.

Vincenzo cresce nelle giovanili della Juventus prima di approdare al Torino, con cui esordisce in Serie A ed in Europa League a 18 anni. Al suo attivo 15 presenze nella massima serie e 3 gare con un rete nella competizione europea.

In seguito 49 presenze 3 gol e 4 assist in Serie B tra Frosinone, Cosenza, Cagliari e Ascoli e da gennaio 2024 ad oggi, in Serie C con il Foggia, 35 presenze, 4 reti e 12 assist.

Annovera anche 20 presenze nelle nazionali giovanili azzurre.

