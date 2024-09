Barletta, consegnati lavori per tutela idrogeologica Ciappetta-Camaggio

BARLETTA – Consegnati i lavori per la tutela del patrimonio idrogeologico del canale Ciappetta-Camaggio. L’area interessata si estende lungo un tratto di circa 4 km in direzione del centro abitato di Barletta, partendo dal tratto iniziale della strada statale 170 fino ad arrivare alla strada provinciale 27 in direzione Corato. L’opera, del valore di 9 milioni di euro finanziati con fondi ministeriali e in compartecipazione con la Regione Puglia, prenderà il via proprio nei giorni conclusivi di settembre.

La competenza del Comune di Barletta sarà quella di supervisionare le operazioni, che vedranno l’interessamento delle strade complanari che costeggiano la strada statale 16bis. Possibili modifiche alla viabilità lungo i tratti interessati, momentaneamente scongiurata la chiusura totale delle strade. I lavori si concluderanno a febbraio 2026.

