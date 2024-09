Inaugurato a Trani il Family Lab, Bottaro: “Presidio sul territorio”

Cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo centro servizi per le famiglie della città di Trani, in via Caposele 54. Il “Family Lab” ha aperto ufficialmente le sue porte alla cittadinanza con una grande festa mobilitando il quartiere Pozzopiano e le tante famiglie intervenute.

Tanti i servizi a disposizione delle famiglie, che potranno essere seguite da una equipe di professionisti presenti in struttura.

