Bari, ufficiale Favasuli. In arrivo Sgarbi, idea Stankovic per la porta

Finalmente i primi colpi, finalmente i primi movimenti in entrata: il Bari, a poche ore dal raduno pre ritiro, accoglie il primo volto nuovo del suo mercato estivo. Costantino Favasuli è un calciatore biancorosso: il laterale mancino classe 2004 è approdato nel capoluogo pugliese nella serata di giovedì con la formula del prestito dalla Fiorentina dopo il buon campionato disputato in cadetteria con la Ternana. Il giovane calciatore sarà subito a disposizione di mister Longo e si aggregherà al resto dei compagni, compagni tra i quali ci sarà anche Lorenzo Sgarbi, altro under, classe 2001 in arrivo però dal Napoli: attaccante duttile e impiegabile tanto in uno schieramento a tre quanto in un tandem offensivo, il giovane calciatore è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Avellino in Serie C.

Occhio, però, perché Magalini di certo non si fermerà qui. Il mirino resta puntato innanzitutto sulla porta: nella lista dei candidati alla successione di Brenno è spuntato anche il nome del figlio d’arte Filip Stankovic, estremo difensore ex Sampdoria di proprietà dell’Inter ricercato con insistenza anche dal Venezia. Il suo profilo si aggiunge a quello dei vari Pigliacelli del Palermo, Radunovic del Cagliari e Semper del Como. Già, il Como, la società allenata fino a qualche mese fa da Longo che continua a porre come priorità per la difesa Curto e che potrebbe riaccogliere a breve Chajia sulla trequarti: entrambi sono in uscita dai lariani, neopromossi in Serie A. Capitolo attacco: Van Hooijdonk è stato offerto e continua a essere valutato dal club, mentre si allontana Pedro Mendes, accostato con una certa insistenza in queste ore allo stesso Venezia e alla Cremonese. Il sogno resta Partipilo, ma qui si dovrà attendere che il fantasista barese comprenda la volontà del Parma sul suo futuro, Parma con cui partirà regolarmente in ritiro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author