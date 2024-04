Bari, tutti pazzi per il Tulipark

BARI – Un angolo di Olanda nel cuore del capoluogo pugliese. Tutti pazzi per il Tulipark, il campo da 24mila metri quadri su cui sono stati piantumati 120mila tulipani di 78 varietà diverse. A meno di una settimana dall’inaugurazione, l’attrazione ha già richiamato a sé numerosissimi visitatori e non solo da Bari. In tanti, approfittando anche delle vacanze pasquali, sono arrivati da altre località della Puglia proprio per trascorrere qualche ora tra un Lady Diana o un Marshmallow, un Amazing Grace o un Ferrari, scegliendo quelli più belli e da regalare alla persona amata.

