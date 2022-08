Le due turiste francesi di 17 e 18 anni, che sarebbero state violentate a Bari la scorsa notte, hanno riferito di essere state anche sequestrate e derubate dal presunto aggressore, un 21enne barese arrestato dalla Polizia per i reati di duplice violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e rapina. Poco dopo l’1 e 40 della scorsa notte, alcuni cittadini hanno chiamato il 113 segnalando la presenza, in via Crisanzio nel quartiere Libertà, delle due ragazze “in lacrime, visibilmente doloranti e con gli abiti lacerati”. Sull’episodio si è espresso anche Antonio Decaro, sindaco di Bari, che ha definito la violenza un crimine schifoso.