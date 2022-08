San Marco in Lamis (FG) – Io sento. Io vedo . Io parlo. Con questo slogan, a 5 anni dal massacro di San Marco in Lamis, in cui persero la vita i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti della mafia, la comunità, le associazioni guidate da Libera, le autorità ed istituzioni di tutto il territorio di cCapitanata hanno onorato il ricordo di quel tragico evento con una cerimonia commemorativa presso la Chiesa Madre del comune di San Marco in Lamis.