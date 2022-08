“Cose del genere non possono e non devono succedere mai, purtroppo la cronaca di queste settimane di vacanze, in tutta Italia, ci restituisce una scia di violenze a sfondo sessuale”. Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari, commentando la violenza sessuale ai danni di due turiste francesi, al rione Libertà. “Le forze dell’ordine e la magistratura stanno lavorando con competenza e professionalità per assicurare prontamente alla giustizia gli autori di questo gesto criminale schifoso – aggiunge il sindaco -. Il Comune è in contatto con la Procura e con il console francese per le azioni di supporto e assistenza alle due ragazze. Lo sdegno è tanto e la giustizia farà il suo corso. Noi baresi – conclude Decaro – siamo vicini alle due ragazze e alle loro famiglie, mai avremmo voluto che la nostra città lasciasse questo segno tragico nella loro vita, certi che niente e nessuno potrà risarcirle”.