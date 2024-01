Nella mattinata di giovedì 4 gennaio, i Carabinieri di Bari hanno arrestato un uomo di 36 anni, originario della Nigeria e senza fissa dimora, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I militari sono intervenuti dopo una chiamata arrivata al 112 alle 7 del mattino, in via Fiorese, dove l’uomo aveva aggredito senza motivo un barese di 63 anni, dipendente di una ditta di pulizie della Camera di Commercio. Colpito alla testa con una bottiglia di vetro, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Policlinico, per poi essere dimesso con qualche giorno di prognosi.

Il 36enne, cercando di sfuggire ai Carabinieri, ha reagito anche nei loro confronti ed è stato portato in carcere.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp