Bari, sequestro da tre milioni a finto avvocato

BARI – I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Bari presieduto da Giulia Romanazzi su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, a carico di Vincenzo Zagaria, pregiudicato per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica.

Secondo l’impostazione accusatoria, sin dagli inizi degli anni novanta, l’interessato ha svolto abusivamente la professione di avvocato, commettendo così anche plurimi altri reati connessi, soprattutto contro la pubblica fede ed il patrimonio. Per alcuni di tali fatti è già intervenuta la condanna definitiva.

Il valore del patrimonio sottratto alla disponibilità dell’interessato e della sua famiglia è stimato in oltre tre milioni di euro ed è composto da due società immobiliari con sede legale una in Italia e l’altra in Francia, due appartamenti ubicati in un esclusivo residence ubicati in Costa Azzurra, precisamente a Roquebrune Cap Martin (Francia), un lussuoso appartamento ubicato ad Alessandria all’interno di un residence dotato di tutti i confort, compresa una piscina, nonché diverse autovetture di grossa cilindrata, tra le quali una Ferrari GT, una Lamborghini Murcielago, una Porsche Cayenne, un’Audi A8 ed un Range Rover Sport, nonché un motoveicolo Harley Davidson.

Gli inquirenti hanno ricostruito sia la carriera del finto avvocato sia gli introiti dell’intero nucleo familiare, fornendo un corposo quadro indiziario in ordine all’illecita provenienza della sua ricchezza, accumulata negli ultimi 30 anni e che costituirebbe il compendio di numerosi reati, fra i quali esercizio abusivo di una professione, falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, truffa continuata, appropriazione indebita ed altro.

