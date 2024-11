Pedopornografia, condanna definitiva: in carcere 65enne di Mesagne

MESAGNE – Condannato in via definitiva per detenzione di materiale pedopornografico, un 65enne di Mesagne è stato ristretto in carcere dove dovrà scontare la pena residua di 6 mesi di reclusione. L’ordine di carcerazione è stato eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della locale stazione. Il materiale pedopornografico era stato rinvenuto dai militari nel corso di una perquisizione domiciliare. A carico dell’uomo, anche l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi, l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e da ogni ufficio o struttura abitualmente frequentata da minori e l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Dopo le formalità di rito, il 65enne è stato condotto nel carcere di via Appia.

