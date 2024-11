Brindisi: incendio in azienda vinicola. Indagini in corso

Un incendio è divampato nell’azienda vinicola Pandora ( ex Brancasi) all’alba di giovedì 21 novembre, a Brindisi. Ancora ignote le cause. Le fiamme hanno interessato un capannone e l’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si propagassero al resto della struttura. Pare siano stati trovati diversi punti di innesco e alcuni focolai che per fortuna, si sono spenti da soli. Sul posto gli agenti della Polizia scientifica per i rilievi del caso.

Cristina Cavallo