Gagliano del Capo, scontro sulla 275: muore operaio 28enne

GAGLIANO DEL CAPO – Un operaio 28enne della nettezza urbana ha perso la vita all’alba di oggi in un tragico sinistro sulla strada statale 275 all’altezza di San Dana, frazione di Gagliano del Capo. La vittima, C.B. , era a bordo di un mezzo comparatore di una ditta che opera nel servizio di gestione dei rifiuti quando, per cause ancora tutte da accertare, il veicolo si è scontrato con un’auto. Per la giovane vittima, deceduta sul colpo, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per i soccorsi e i rilievi del caso, 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Come comunicato da Anas, il traffico, a causa del sinistro, è stato “temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 275 “Di Santa Maria di Leuca”, al km.31,000 all’altezza di Gagliano sul Capo (Lecce). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

