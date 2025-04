Guide turistiche tra abusivismo e “zero programmazione”

“In questo periodo i turisti programmano già le vacanze invernali e a Lecce non abbiamo ancora la programmazione estiva”. In commissione Cultura a Palazzo Carafa, focus sui flussi turistici e sulle guide tra i vivoli della città. Dalla relazione di Elvino Politi dell’agenzia Welcome Lecce, che gestisce in media la visita di 80mila persone all’anno, un terzo dei turisti che arrivano nel capoluogo salentino, emergono però altre criticità. Uno: la presenza annosa e mai realmente contrastata dell’abusivismo della professione. “La legge è chiara – ha detto Politi- Bisogna essere abilitati e avere il tesserino azzurro della Regione Puglia non quello che alcunf agenzie distribuiscono impropriamente”. Tutto questo in assenza totale di controlli nonostante le nostre segnalazioni. Due: a fronte della carenza di bagni pubblici e della chiusura degli infopoint con Pasqua alle porte si registra una presenza h24 di sosta nel centro storico di furgoni che rendono brutta la città e intralciano il passaggio in area pedonale. Assist per l’opposizione che con Marco De Matteis attacca l’assessore al turismo Giancarlo Capoccia: “La sosta per il carico e scarico è consentita dalle 6 alle 11 del mattino. Dove sono i controlli? E poi l’apertura dei varchi peggiora la situazione- ha continuato De Matteis per il quale – in tema di programmazione l’assessore Capoccia ha presentato alla Btm un banchetto scarno e senza contenuti”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author