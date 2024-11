Taranto, violento schiaffo a un sanitario del SS. Annunziata

TARANTO: Ancora aggressioni al personale medico. Al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto un sanitario di 47 anni è stato colpito in pieno volto dal parente di un paziente che pretendeva di saltare la fila per essere visitato. Il sanitario ha perso quasi i sensi ed è stato costretto a lasciare il servizio per farsi medicare dal medico di turno con una prognosi di cinque giorni. La nuova legge, entrata in vigore lo scorso 2 ottobre, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari.

Fonte La Voce di Manduria

