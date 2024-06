Bari, sequestro da 1,5 milioni a presunto affiliato Parisi

BARI – Una villa di più piani con piscina adibita a bed & breakfast con relativa attività d’impresa e sei conti correnti bancari. Il tutto per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. È quanto la Divisione Anticrimine della Questura di Bari ha sequestrato a un 33enne e – a quattro persone a lui riconducibili – ritenuto vicino al clan Parisi del quartiere Japigia. L’indagine patrimoniale, avviata nella primavera del 2023 e condotta con il supporto del Servizio Centrale Anticrimine di Roma, si è concentrata sul 33enne, pluripregiudicato, risultato essere possessore di beni sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali. Sono state individuate proprietà immobiliari e beni mobili intestati a lui, a persone a lui vicine ed a familiari. L’uomo nel 2022 fu coinvolto in un’operazione su reati in materia di sostanze stupefacenti.

