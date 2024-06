Bari, ecco l’estate degli anziani alla Uil Pensionati

BARI – Corso di inglese, smartphone, film e risate per battere la solitudine. Se si trascorre l’estate in compagnia, si sente meno l’afa, si mette da parte la solitudine, si ha più voglia di essere attivi e propositivi. È con questi obiettivi che anche quest’anno la Uil Pensionati di Puglia sta per varare il Progetto “R-Estate in compagnia”. Si comincia la prossima settimana in partnership con l’Associazione Alzheimer Bari e si andrà avanti fino al 30 settembre. Il progetto ideato e promosso dalla Uilp di Puglia, si pone l’obiettivo di offrire un momento di socializzazione e di aggregazione, oltre che un luogo fresco ed accogliente dove trascorrere in compagnia le lunghe e afose giornate estive. Tra le attività uno sportello di ascolto, la possibilità di leggere libri, fare giochi da tavola e ascoltare musica, ginnastica mentale, con operatori specializzati, per stimolare memoria e concentrazione e migliorare le relazioni sociali; la visione di film, i cruciverba; gli incontri con esperti in materie previdenziali, fiscali e socio-sanitarie. Ed inoltre: un corso di lingua inglese; laboratori di alfabetizzazione digitale – pc e smartphone; incontri con esperti sui corretti stili di vita e sana alimentazione; distribuzione di acqua e di frutta nei luoghi di maggiore aggregazione frequentati da persone anziane e senza fissa dimora.

