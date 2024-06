Bari, Romito: ‘Al ballottaggio possiamo vincere’

“Siamo riusciti a combattere una partita difficilissima, tatticamente l’obiettivo più difficile era arrivare proprio al ballottaggio”. Lo ha dichiarato Fabio Romito, candidato sindaco del Centrodestra a Bari, commentando il risultato che al momento lo vede al ballottaggio con Vito Leccese. candidato del Pd.

”Il Centrodestra ha fatto una prima parte della campagna elettorale straordinaria, la seconda ci servirà per vincere le elezioni. Il Centrodestra ha la sua idea di Bari e mi rivolgo anche gli elettori che hanno sostenuto l’altra coalizione del centrosinistra che si è fermata al 20%: se hanno votato una prima volta per la discontinuità è molto improbabile che possano votare al secondo turno per la restaurazione del vecchio, noi rappresentiamo l’unica alternativa. Oggi Bari ha un’alternativa”.

