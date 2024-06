Bari, Laforgia annuncia sostegno a Leccese al ballottaggio

Michele Laforgia, candidato sindaco di Bari per il M5s e Sinistra Italiana, ha confermato il suo sostegno al candidato del Pd, Vito Leccese, al ballottaggio. Leccese al momento è tra il 48% e il 49% dei consensi, mentre Laforgia ha ottenuto circa il 23%.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Laforgia nel suo comitato elettorale: “Chi mi conosce lo sa, ho dichiarato e scritto in tempi non sospetti che il candidato che andrà al ballottaggio avrà il mio sostegno e penso quello di tutte le liste che hanno sostenuto la mia candidatura. L’ho anche confermato a Leccese poco fa”.

“Abbiamo conseguito un risultato importante, lo spoglio è ancora in corso, siamo qualche punto sotto il candidato della destra unita, Fabio Romito. Un dato che smentisce chi aveva visto la mia candidatura come preludio del disastro. Non c’è stato nessun disastro a Bari, anzi il centrosinistra è intorno al 70% e la destra unita non raggiunge il 30% come nel 2019. Noi abbiamo contribuito a questo straordinario risultato; senza di noi il centrosinistra non avrebbe ottenuto questo successo”, ha aggiunto Laforgia.

“Intendiamo proseguire e non concludere questo nostro percorso. Saremo più presenti, più incisivi nel prossimo consiglio comunale e lavoreremo per il cambiamento in meglio, non per un ritorno al passato come voleva la Destra. Questo è solo un inizio, un nuovo inizio”, ha concluso Laforgia.

