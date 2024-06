Bari, Gemmato: ‘La partita del ballottaggio sarà diversa’

“In tempi non sospetti affermavamo che era molto più difficile arrivare al ballottaggio, che non vincere queste elezioni. Ricordo che negli ultimi 20 anni il centrodestra non è mai stato in partita nelle elezioni comunali. Oggi, grazie alla figura straordinaria di Fabio Romito e del centrodestra unito, ci diamo la possibilità di un ballottaggio che è una partita diversa”.

Queste le parole di Marcello Gemmato, sottosegretario alla Sanità, presente nel comitato del candidato sindaco del centrodestra a Bari, Fabio Romito. “Voglio ricordare che al ballottaggio vengono meno le liste, vengono meno le spinte radicali legate ai candidati ed emergono i valori individuali dei candidati. Avremo Leccese contro Romito e questo sostanzialmente determinerà una nuova classe di valori e di confronto”, aggiunge.

Gemmato ha anche sottolineato l’evoluzione dei consensi rispetto alle precedenti elezioni: “La scorsa volta, il Centrosinistra ha vinto le elezioni con il 66% e, se si confermassero i dati che abbiamo ora, in soli 5 anni ha perso 20 punti percentuali, mentre il Centrodestra ne ha guadagnati 10. Questo è un buon punto di partenza, un ancoraggio numerico che ci fa ben sperare per il ballottaggio che è una partita diversa, ampiamente alla portata di Fabio Romito”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author