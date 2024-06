Bari, Leccese: ‘Speravo di chiudere la partita al primo turno’

“Speravamo di chiudere la partita al primo turno, per un soffio non ce l’abbiamo fatta. Ringrazio anche Michele Laforgia per quanto ha detto nella conferenza stampa. Sono più che convinto della bontà di quanto abbiamo dichiarato congiuntamente il 17 aprile quando abbiamo preso atto della impossibilità di andare uniti e che avremmo fatto coincidere le primarie con il primo turno di queste elezioni. Con la consapevolezza che avremmo riannodato i fili di questa coalizione che è molto ampia e articolata, progressista, ambientalista, civica, pacifista e soprattutto antifascista. E su questi valori, su questi ideali da oggi riprendiamo a lavorare perché a Bari si possa ricreare il campo larghissimo e su questi ideali costruiremo il programma e la squadra di governo del prossimo mandato amministrativo”.

Queste le parole di Vito Leccese, candidato sindaco di una parte del Centrosinistra a guida Pd a Bari, nel suo comitato elettorale. A scrutini ancora aperti, appare ormai certo che Leccese andrà al ballottaggio contro Fabio Romito, candidato del centrodestra.

“Nella coalizione del Centrosinistra non ci sono né vincitori né vinti – aggiunge Leccese -. Ci sono soltanto persone che hanno a cuore il futuro della propria città e che vogliono contribuire a rendere Bari una città più giusta, più incisiva, più equa, più verde e più sostenibile. E con questi propositi affronteremo i prossimi 15 giorni di campagna elettorale e chiederò a Michele Laforgia di essere al mio fianco per dare l’idea della ritrovata unità”.

“Da oggi ricomincia un nuovo percorso che riporterà il Centrosinistra al governo della città perché Bari non vuole tornare indietro. Del resto, c’è un dato cristallino: la coalizione nel suo complesso ha preso più del 70% dei voti ed è paradossale che oggi qualcuno del Centrodestra festeggi il risultato nonostante siano sotto del 40%. Ora ci rimettiamo in campo, andremo casa per casa, come diceva Berlinguer di cui domani ricordiamo il 40simo anniversario della scomparsa, e andremo per invitare i cittadini ad andare a votare e partecipare con consapevolezza alla costruzione del futuro di questa città”.

Leccese era affiancato da Antonio Decaro, sindaco uscente e neo eletto al parlamento europeo, e da Michele Emiliano, presidente della Regione.

