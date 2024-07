Bari, Pucino: “Vietato ripetere gli errori passati. Lasagna? Ci aiuterà”

Raffaele Pucino nutre fiducia sul gruppo che nel Bari si sta creando in vista della prossima stagione: “Il ritiro – dice – serve a creare identità, gruppo. A mettere in pratica le richieste dell’allenatore e dal primo giorno si è fatto di tutto per accontentarle. Longo pretende molto, il primo mattoncino va messo bene per far andare una stagione in una certa maniera. Certi errori che sono stati fatti l’anno scorso non devono essere ripetuti e abbiamo tante responsabilità. Dobbiamo affrontare una stagione nella speranza di essere molto più competitivi. Ripartiamo allora dal 23 maggio, dove abbiamo dato dimostrazione di forza caratteriale ma anche di qualità tecniche. Lo scetticismo dei tifosi è comprensibile, cosi come l’entusiasmo che c’era prima. Ciò che mi permetto di dire alla gente è: abbiate fiducia. Ripartiamo tutti insieme”.

Sui nuovi arrivi: “Sono arrivati ragazzi giovani con voglia di fare ed ascoltare. Non è sempre facile chi è predisposto al lavoro. Quest’anno è arrivata gente che ha voglia di migliorarsi e di rendersi utile alla causa. Dobbiamo giocarci tutte le partite e sino in fondo. Lasagna? Dobbiamo solo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, in questa categoria può essere determinante”.

