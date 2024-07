Foggia, primo test per Brambilla. Attesi rinforzi a centrocampo

Scocca l’ora del primo test per il nuovo Foggia di Massimo Brambilla, impegnato nella giornata di martedì 23 luglio a San Giovanni in Fiore contro lo Sporting Caccuri, formazione di Seconda Categoria Calabrese. Avversario che lascia sicuramente il tempo che trova, ma che consentirà al tecnico rossonero di schierare in campo per la prima volta il nuovo mosaico frutto del lavoro del ds Domenico Roma.

Nelle scelte in difesa ci saranno problemi sì, ma di abbondanza, visti i sette centrali presenti tra i convocati in ritiro. L’arrivo di Camigliano e Parodi avrà come conseguenza l’addio di Riccardi, fuori dalla selezione effettuata da Brambilla per la preseason in Calabria, e quello di Papazov, in ritiro nonostante il club stia cercando una sistemazione. A destra è tornato Silvestro, abile anche come esterno di centrocampo a supporto di un terzetto difensivo, in rossonero questa volta a titolo definitivo, ancora riflessioni invece sulla casella di terzino sinistro, a patto che si scelga di giocare a quattro. In tal senso potrebbe tornare utile Vezzoni, che figura però in un parco centrocampisti ancora carente. Solamente due gli over di ruolo, Danzi e Tascone, la squadra mercato è alla ricerca di almeno un paio di tasselli che diano forma e spessore ad un reparto ad oggi in totale costruzione. Tra i nomi spuntati nelle ultime ore Mattia Vitale, classe ’97 abituato a giocare in una mediana a due nel Crotone, club che detiene il suo cartellino. Resiste l’interesse per Samuele Damiani, oggi di proprietà del Palermo ma uomo di Brambilla alla Juventus Next Gen.

Le fasce offensive sono ormai definite: Orlando, Zunno ed Emmausso fanno sfregare le mani ai tifosi; il giovane Simone Ascione, ala sinistra classe 2005 prelevata in prestito dal Venezia, si è ben messo in mostra ad Angri figurando tra i migliori under dell’ultimo Girone H. Cercasi bomber in attacco, dove saluterà Giacomo Beretta. Ad oggi Brambilla può contare su Santaniello e sul giovane Sarr, in prestito dall’ Inter, due pedine che al momento non soddisfano l’esigenza dei satanelli in zona gol.

