Bari, al S.Nicola la Salernitana per l’addio al calcio di Di Cesare

Quasi definita (manca solo l’annuncio ufficiale) l’avversaria dell’amichevole per dare l’addio al calcio a Valerio Di Cesare: non ci sarà più l’Adana Demirspor al San Nicola il prossimo 31 luglio (come inizialmente previsto) a causa di problemi burocratici legati ai visti. Al posto dei turchi la Salernitana.

