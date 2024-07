Team Altamura, sedici reti agli abruzzesi dell’Ala Fidelis

La marcia di avvicinamento al campionato di Serie C della Team Altamura comincia con le sedici reti realizzate agli abruzzesi dell’Ala Fidelis, formazione di Prima Categoria. 16-0 per i ragazzi di Daniele Di Donato nel primo test del ritiro di Alfedena, in campo un organico quasi del tutto rivoluzionato rispetto all’ultima uscita nei murgiani della Poule Scudetto nell’ultima stagione. Di seguito le due formazioni schierate dal tecnico biancorosso e tutti i marcatori.

Formazione Team Altamura primo tempo: Viola; Kritta, Gigliotti, Silletti, Manè, Dipinto, Bumbu, Molinaro, Minesso, Rolando, Sabbatani. All. Di Donato.

Formazione Team Altamura secondo tempo: Viola; Limongelli, Silletti, Sadiki, Marino, Mayr, Bolognese, Bocci, Grande, D’Amico, Molinaro. All. Di Donato.

Marcatori: Sabbatani (4), Rolando (3), Grande (2), Bocci (2), Molinaro (1), Dipinto (1), Minesso (1), Mayr (1), D’Amico (1).

Risultato primo tempo: 10-0. Risultato finale: 16-0.

