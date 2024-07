Liguori: “Lecce merita continuità in Serie A. Tutti insieme per la storia”

Lecce – In un’intervista esclusiva rilasciata alla nostra emittente, il vicepresidente dell’US Lecce Corrado Liguori ha parlato a cuore aperto di tanti argomenti spaziando dal recordi di abbonamenti, arrivando agli appuntamenti con la storia passando per il mercato dei giallorossi: “Domani finalmente raggiungo la squadra in ritiro, il Lecce mi sta mancando tantissimo e quindi poterli riabbracciare sarà bellissimo.”.

RECORD ABBONAMENTI e COMPATTEZZA – “Siamo vicini ai 20.000 abbonamenti ovvero a poco più di 1000 dal nostro record assolito dello scorso campionato. Superare quello dei cugini baresi non sposta nulla rispetto all’enorme lavoro che la nostra società sta facendo per creare un legame sempre più forte col territorio. Proprio questa compattezza è la nostra arma in più, una caratteristica che la squadra di mister Luca Gotti ha mostrato chiaramente nell’amichevole contro il Werder; ovviamente è solo calcio d’estate ma è sempre meglio vincerle queste partite. La compattezza, però, non è una peculirità solo del terreno di gioco ma è una dote che si riflette anche negli altri aspetti legati a questa maglia: società e tifosi; proprio questo fa sì che a fine stagione si possono contare dei punti in più rispetto a quelli che solamente il campo potrebbe raggiungere.

BLIN E MERCATO – “Perdiamo sicuramente un elemento che negli ultimi ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale nei progetti tecnici onorando la maglia e poi la fascia; a lui auguro ovviamente le migliore fortune per il proseguo della sua carriera. Per quanto concerne il mercato, le risposte le possono dare solamente Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera che come sempre stanno facendo un lavoro pazzesco. La frilosofia della nostra area tecnica è chiara, prendere giovani di prospettiva e valorizzarli, basti vedere infatti le operazioni Hjulmand o Pongracic. Sicuramente, l’intenzione è quella di avere due pedine per ruolo.

APPUNTAMENTI CON LA STORIA – “Ci sono più appuntamenti con la storia, alcuni che verranno raggiunti sicuramente. Il restauro del nostro stadio è cosa già nota e che vedrà a breve il suo via; lo stesso dicasi per quanto concerne l’impianto sportivo. Non era mai acaduto prima, infatti, che l’US Lecce avesse un suo impianto sportivo. Poi c’è il record di abbonamenti, un traguardo che testimonia il legame con la nostra gente e che potrebbe rappresentare record assoluto per l’intera Puglia. Infine, ovviamente, c’è la parte forse più importante, quella relativa al terreno di gioco: vogliamo salvarci per la terza volta di fila. Questo è un territorio che merita la Serie A, merita continuità nel massimo campionato e tutti insime possiamo realizzare questo meravoglioso appuntamento con la storia.”

