BARI – Oltre 70 anni di tradizione e uno spiriti che si rinnova ogni anno. La Questura di Bari ha celebrato nella cattedrale di San Sabino della città vecchia, il giorno di San Michele Arcangelo, patrono e protettore del corpo della polizia di Stato. La santa messa officiata dal vescovo emerito monsignor Felice Di Molfetta, quest’anno – con la fine delle restrizioni covid – è tornata ad accogliere non solo le massime autorità locali ma anche i tanti cittadini vicini all’istituzione. Ma non solo san Michele. In concomitanza alla giornata dedicata al santo patrono si è tenuta l’iniziativa Family Day, che mira a ricordare e rinsaldare il rapporto tra Comunità Polizia come famiglia allargata.