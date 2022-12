Condividi su...

BARI – Un centro sanitario in Costa d’avorio e Burkina Faso, un punto medico Fisso a disposizione dei tanti cittadini locali che ne hanno bisogno.

È il progetto del gruppo Medici con il camper della Nicola Damiani onlus in collaborazione con la fondazione Nikolaos.

Al momento, i sacerdoti di “Don Orione” gestiscono due poliambulatori medici nelle capitali dei due stati, attrezzati anche con una sala operatoria. I medici con il camper, quindi, prevedono di unirsi a loro e donare il proprio contributo realizzando una struttura mobile con il quale raggiungere i posti lontani. L’intento è raggiungere un buon numero di medici per avere almeno un un medico presente In loco a rotazione mensile, con gli altri in Italla disponibili a un contatto via Internet per una consulenza specialistica.