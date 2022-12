Condividi su...

Linkedin email

BARI – Un bosco pugliese con le sue colorate upupe, ghiandaie e cinciallegre. Il sottopasso Duca degli Abruzzi di Bari si arricchisce di una nuova opera muraria. Dopo l’omaggio a Pasolini e a Raffaella Carrà, ecco che arriva il murale dedicato alla giornata mondiale del suolo dell’artista Lespleen: “Biodiversità essenza della vita”. L’inaugurazione dell’opera è stata l’occasione per presentare il progetto “Vivaio diffuso” che, partito come atto personale di “risarcimento” verso lo scempio ambientale, è diventato nel tempo oggetto di un progetto a forti basi agro-scientifiche che coinvolge le associazioni di parco Gargasole – tra cui Retake -, con l’obiettivo condiviso di diffondere quanti più semi di specie arboricole autoctone, appositamente ricercate e raccolte, da far riprodurre per poi essere trapiantate. L’idea è quella che la comunità possa custodire il vivaio dei boschi, giardini e parchi urbani della città che verrà. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), proprietaria del muro, ha concesso gli spazi a Retake Bari per abbellire, con il contributo di artisti e volontari, un angolo di città e sensibilizzare i passanti su temi universali come la solidarietà e il rispetto per la natura.