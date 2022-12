Condividi su...

LECCE – Mina Kavani, attrice iraniana rifugiata politica in Francia, è stata l’ospite speciale del festival “Vive le Cinéma”. In un incontro di approfondimento, al Museo Castromediano, su “Cinema e diritti” ha raccontato la sua storia e anche il dietro le quinte del suo ultimo film “Gli orsi non esistono”, che ha ottenuto il premio speciale della giuria al Festival di Venezia 2022 in assenza del regista, nel frattempo arrestato e messo in carcere poiché la sua produzione, girata in Turchia in totale segretezza, non era stata autorizzata dal regime.

