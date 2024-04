Bari, Luca D’Amore nominato amministratore giudiziario Amtab

Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha nominato Luca D’Amore come amministratore giudiziario dell’Amtab, già componente del consiglio di amministrazione dell’azienda municipalizzata per il trasporto urbano. La decisione è stata presa nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile durante l’assemblea dell’Amtab. D’amore sostituisce la consigliera dimissionaria Lorena Costantini.

L’Amtab è sotto amministrazione giudiziaria dal 26 febbraio scorso, dopo gli oltre 130 arresti eseguiti con l’operazione “Codice interno” che ha svelato un sistema di voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019 e alcune assunzioni all’Amtab di persone vicine al clan Parisi.

“Il sindaco ha voluto l’ingresso dell’amministratore giudiziario nel Cda per rafforzare il rapporto di collaborazione con l’autorità giudiziaria e nel contempo accelerare il più possibile gli interventi di self cleaning della società. La nomina dell’avvocato D’Amore è stata autorizzata dal Tribunale di Bari”, si legge in una nota del Comune di Bari.

