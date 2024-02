Bari, al giardino Princigalli il nuovo punto sport

BARI – Un percorso calistenico oltre all’installazione di un foot reel e di un tavolo da ping pong. Il giardino Princigalli del quartiere Mungivacca di Bari rinasce con il nuovo punto sport in una zona già interessata lo scorso mese da un ampliamento della dotazione sportiva grazie al progetto Pop Up Zone. In concomitanza, l’amministrazione comunale del capoluogo ha aperto al pubblico anche i nuovi punti sport ultimati nell’area del sottoponte Adriatico – in cui sono state installate attrezzature quali un cross trainer, un butterfly, un rider, un climber e un percorso calistenico – e nella pineta San Francesco – che ora dispone di un percorso calistenico, un pull up bars, un cross trainer, un exercise bike, un sit up bench, un butterfly e due tavoli da ping pong. I nuovi punti per lo sport in corso di realizzazione si affiancano agli interventi di greening già cantierizzati o di imminente realizzazione. Sono i primi previsti dal nuovo accordo quadro da 5 milioni di euro grazie al quale nei prossimi tre anni saranno dotate di attrezzature sportive e percorsi ginnici alcune aree diffuse in tutta la città, come già accaduto con i primi 14 playground cittadini.

