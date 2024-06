Bari | G7, al Media Center l’area relax tra ping pong e calciobalilla

Allestita una sala relax nel Media Centre allestito in occasione del G7 nella Fiera del Levante di Bari.

La Distante srl ha arredato l’area riservata ai giornalisti accreditati al meeting internazionale in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno, con un tavolo da ping-pong, un calciobalilla e un flipper.

“In fondo – dichiara la Distante Srl – il “gioco” è da sempre volano di socializzazione e chissà che, al tennis da tavolo, non possano nascere sane competizioni tra giornalisti di nazionalità diverse; magari in attesa di conoscere il nome del giornalista capace di centrare il record mondiale al flipper di Indiana Jones, grande classico della Williams, o di applaudire la “nazionale” che alzerà il trofeo virtuale di campione del calciobalilla”.

La sala è stata allestita seguendo le indicazioni fornite dall’organizzazione del summit internazionale. In Fiera del Levante, inoltre, è prevista una comune area di lavoro per la Stampa con servizio catering.

Un territorio in “vetrina” davanti alle testate giornalistiche di tutto il mondo e, idealmente, allo sguardo dei leader internazionali attesi in questi giorni per il G7.

