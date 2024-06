G7, incubo finito: attracca la nuova nave al porto di Brindisi

BRINDISI – Così come anticipato dal prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ad Antenna Sud, il traghetto Gnv Azzurra ha appena attraccato nel porto interno per “sostituire” la fatiscente Mykonos Magic che tante polemiche aveva creato nei giorni scorsi. La “Azzurra” ospiterà circa 600 operatori, tra militari e poliziotti, delle forze dell’ordine impegnate in questi giorni nei servizi di sicurezza per il G7. Altri operatori sono stati già spostati in altri alloggi a terra. La nave è stata appositamente noleggiata dal Ministero dell’Interno per le finalità logistiche legate al vertice.

