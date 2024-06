G7, al Media Center le prelibatezze del made in Italy

BARI – “Valorizzare la cucina italiana e la Puglia, già valutata ottimamente, come l’Italia, sui mercati internazionali”. Con queste parole, nelle scorse ore, il ministro per le Politiche Agricole e Sovranità Alimentari, Francesco Lollobrigida, ha inaugurato – nel media center della Fiera del Levante a Bari allestito per il G7 – lo spazio dedicato ai prodotti made in Italy Dop e Igp. Tra vini, mozzarelle, cipolle rosse, olio e altre prelibatezze tutte pugliesi, l’esponente del governo ha colto l’occasione per salutare i tanti ragazzi – soprattutto degli istituti alberghieri – presenti negli spazi che dalle prossime ore accoglieranno oltre 1500 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Cicerone d’eccezione, lo chef pluristellato Massimo Bottura, un professionista che con il made in Italy e l’etica antispreco ha caratterizzato la sua cucina. In ultimo, la presentazione di un’edizione speciale in lingua inglese dell’Atlante Qualivita-Treccani, ‘G7 Italia 2024’, che raccoglie e racconta l’identità del patrimonio agroalimentare italiano certificato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author