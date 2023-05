Bari, Folorunsho e Maiello tornano in gruppo

Dopo la ripresa immediata di ieri mattina, questo pomeriggio il Bari è tornato in campo in vista della prossima sfida contro il Modena in programma sabato 6 maggio a partire dalle ore 14, sul terreno dell’ ‘Alberto Braglia’.

La giornata di lavoro biancorossa si è aperta in palestra con un prologo dedicato a lavoro di forza e core stability per chi non ha giocato dal primo minuto contro il Cittadella, quindi, una volta in campo, scongiurato il pericolo pioggia, il gruppo ha proseguito su due distinti gruppi: lavoro di scarico e circuiti tattici per chi ha totalizzato un elevato minutaggio lunedì, lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche specifiche sulle conclusioni a rete e sfida a ranghi misti nel finale per il resto del gruppo. Insieme con questi ultimi anche Michael Folorunsho e Raffaele Maiello; aggregato il giovane centrocampista Mari.

Per domani è in programma una seduta pomeridiana, mentre venerdì, dopo la seduta di rifinitura mattutina, la squadra raggiungerà la sede del ritiro pre gara nel modenese.

Foto: Ssc Bari

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp