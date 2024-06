Bari, fiamme in opificio della zona artigianale

BARI – Un incendio è divampato intorno alle 14 in un opificio della zona artigianale di Bari, a ridosso di via Glomerelli. Non ci sarebbero persone coinvolte ma solo danni alle strutture. L’intensa colonna si fumo nero è stata visibile per un’ora anche dalla tangenziale del capoluogo, in direzione nord. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato un paio d’ore per spegnere il rogo e capirne l’origine.

