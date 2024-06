Vent’anni di Cipolla rossa di Acquaviva presidio Slow Food

BARI – La Cipolla Rossa di Acquaviva celebra vent’anni di Presidio Slow Food e lo fa con una due giorni dedicata al bulbo il prossimo fine settimana, 6 e 7 luglio, nella cittadina dell’est Barese, organizzata dall’Associazione “La Vera Cipolla Rossa”, Regione e Gal. Una serie di convegni, dibattitti, show cooking, talk show, mostre-mercato celebreranno i 20 anni di attività del Presidio che punta alla valorizzazione e promozione di questa produzione locale. L’occasione sarà preziosa per fare il punto anche sull’impegno realizzato dal Presidio in partnership con l’Università di Bari sul fronte della ricerca scientifica per il recupero e la salvaguardia della Cipolla Rossa di Acquaviva.

