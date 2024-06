Le Camere Penali di Bari per fermare i suicidi in carcere

BARI – Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di degrado in cui sono costretti i detenuti delle carceri italiane. Per questo l’Unione camere Panali ha promosso una maratona oratoria a staffetta davanti ai palagiustizia del territorio nazionale alla quale ha preso parte anche la delegazione barese con il sit in davanti alla sede della Corte d’Appello in piazza De Nicola.

Numerosi avvocati e operatori del comparto panale hanno preso parte alla manifestazione proprio per denunciare la condizione inumana dei detenuti, oltre che il degrado della realtà carceraria nella quale si vedono costretti a svolgere la propria attività lavorativa gli agenti di polizia penitenziaria.

