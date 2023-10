Bari, educazione e tecnologia: esperti a confronto

BARI – Stimolare una riflessione sull’efficacia educativa delle tecnologie presentando casi concreti ed esperienze applicate a supporto della didattica. È l’obiettivo di “Tecnologia ed apprendimento: una prospettiva psicopedagogica”, la giornata di studi in programma nella sede dell’Istituto Salesiano Redentore, e organizzata dall’Aps Laboratorio Don Bosco Oggi, dall’Università degli Studi Aldo Moro e Istituto Salesiano Redentore. Esperti a confronto in tre diverse sessioni hanno raccontato le loro ricerche nel campo della formazione illustrando le basi teoriche, metodologiche e scientifiche per un approccio diverso sulla formazione e istruzione.

