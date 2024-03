Bari, disagi psicologici: il 96% dei giovani vede l’aumento

Bari – Quasi il 96 per cento dei giovani del capoluogo vede in aumento i disagi psicologici tra i propri coetanei: ansia, preoccupazione per il futuro, depressione o disturbi alimentari. Nel report de “La giusta Causa”, la richiesta di servizi più accessibili.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author