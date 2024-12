Bari-Cesena, Dorval: “Sento la fiducia di squadra e mister. La rete è per tifosi e famiglia”

Secondo gol consecutivo con la maglia del Bari in questo torneo per Mehdi Dorval. E quello col Cesena ha un sapore speciale perché vale il ritorno alla vittoria: “Mi è andata bene – ha detto l’esterno franco-algerino nel post-partita – poi quando c’è la fiducia da parte del mister questo ti aiuta tanto. Sono molto contento. Quando fai gol come è capitato a me è una grande gioia, il mister ci fa lavorare spesso sulle seconde palle. Dedico la rete alla mia famiglia ed alla gente che è venuta a vedermi. La squadra mi aiuta tanto e crede in me. Il mister inoltre mi è vicino anche quando sbaglio. Non mi aspettavo una crescita cosi ma tutto quello che si vede è il frutto del lavoro degli allenamenti. I risultati poi arrivano e a me questo fa tanto piacere. Abbiamo sofferto tutti insieme, questa vittoria è importantissima e ci aiuta a crescere. Siamo come una famiglia”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author