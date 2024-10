Bari-Catanzaro in diretta gratuita su DAZN: ecco come seguirla

La sfida tra Bari e Catanzaro, in programma domani alle 20:30, inaugurerà la nona giornata del campionato di Serie B e sarà visibile gratuitamente su DAZN. I tifosi non abbonati potranno seguire il match accedendo al sito dazn.com/home. Basterà cliccare su uno dei contenuti gratuiti presenti in home page e registrarsi fornendo e-mail, nome e cognome per avere accesso alla partita senza costi.

